Samsung намерена заменить Android операционной системой от Google

Сеул, 24 декабря. Пользователи смартфонов Samsung постепенно перейдут с операционной системы Android на Fuchsia от Google. Об этом сообщил инсайдер Доен Ким.

Южнокорейский техногигант Samsung планирует расширить сотрудничество к корпорацией Google и отказаться от использования Android. Переход на ПО Fuchsia пройдет в течение нескольких лет. Об этом сообщил аналитик Доен Ким в Twitter.

Стоит отметить, Samsung уже некоторое время работает на операционной системе от Google c применением фирменной оболочки. Однако переход на Fuchsia позволит расширить функционал смартфонов. Эту информацию также подтвердил инсайдер Ice Universe, передает издание «Вечерняя Москва».

Пользователи Android также могут вскоре отказаться от операционной системы в пользу iOS. Аналитики JPMorgan предрекли массовый переход покупателей на iPhone бюджетной серии SE.