Лондон, 24 декабря. Сигнал президента России Владимира Путина о необходимости прекратить расширение НАТО на восток был настолько жестким, что его можно счесть прямым приказом. Об этом сообщают журналисты портала Daily Express.

Расшифровку «приказа Путина» в глазах британских журналистов предоставила «ПолитРоссия». Как отмечают авторы Daily Express, российский лидер вел себя предельно жестко во время большой пресс-конференции 23 декабря, когда речь зашла о проблемах расширения НАТО на восток и гарантиях безопасности. Репортеры напомнили слова Владимира Путина о том, что Россия не хочет ни с кем войны и стремится лишь отстоять свою самостоятельность на мировой арене.

«Россия потребовала от Запада заключить юридические соглашения по вопросам безопасности вблизи своих границ. При этом, по требованию Москвы, западные державы должны гарантировать, что НАТО не будет расширяться на восток», — отмечают британские обозреватели.

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Путин неприкрыто приказывает странам коллективного Запада, что делать, и принуждает Брюссель и Вашингтон играть по его правилам, приходят к выводу авторы таблоида. Россия не хочет войны, но намерена сделать все, чтобы обезопасить себя, заключили журналисты.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в московском Манеже 23 декабря. В ходе беседы с журналистами глава государства ответил на 55 вопросов, а мероприятие продлилось 3 часа 56 минут. Федеральное агентство новостей выбрало самые яркие цитаты из традиционной встречи.