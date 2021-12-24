Христиане Бейрута подали жалобу в прокуратуру на руководителя «Хезболлы»

Бейрут, 24 декабря. Жители бейрутского пригорода Баабда подали жалобу в Апелляционную прокуратуру провинции Горный Ливан на главу движения «Хезболла» Хасана Насраллу и «всех, кто фигурирует» в расстреле толпы ливанцев 14 октября 2021 года.

В тот день шииты собрали в Бейруте митинг за отставку судьи Тарека Битара от расследования взрывов в порту 4 августа 2020 года. Протесты переросли в беспорядки после того, как в толпе началась стрельба. Причем, по сообщениям очевидцев и заявлениям чиновников, огонь также вели неустановленные стрелки с балкона близлежащего здания. Вскоре после этого толпа направилась в христианский район Айн эль-Реманнех и принялась уничтожать имущество его жителей, что продолжалось до вмешательства армии.

Beirut residents sue Hezbollah leader over deadly clashes https://t.co/QJEISEM1KV — WC Times (@TimesWC) December 24, 2021

В результате погибли семь человек, а христиане с мусульманами приступили к взаимным обвинениям, в то время как реальные преступники до сих пор не установлены.

С середины октября шиитские «Хезболла» и «Амаль» используют своих министров в правительстве для бойкота заседаний до тех пор, пока Битар не будет отстранен от должности, а виновные в расстреле их сторонников в Айн эль-Реманнехе не понесут наказания.

Mass riots with shooting in Beirut in connection with the court's decision on those responsible for the explosion in the Beirut port. There is already at least one deceased. pic.twitter.com/ln7rctHOTR — 301???????? (@301_AD) October 14, 2021

Расследование взрывов в порту Бейрута находится в тупике ввиду того, что чиновники игнорируют вызовы судьи на допросы, ссылаясь на собственную неприкосновенность. Против Битара, являющегося уже вторым ведущим следователем по этому делу, поданы иски в суд и различные жалобы, чтобы спровоцировать и его отстранение.

Проблема в том, что ответственность за катастрофу коллективная, и вина за нее лежит на всей мультирелигиозной властной элите Ливана. Назначенный судья неминуемо становится участником внутриполитической борьбы и избегает обвинений в отношении представителей своего клана.

Judge Bitar suspends investigation in Beirut Port blast case | Multies https://t.co/uUmjtGrmIe — Multies (@Multiesnet) December 23, 2021

Жалоба христиан в прокуратуру едва ли способна сколь-нибудь ощутимо повлиять на положение «Хезболлы» в стране и обществе. Ливанский социум уже проявляет признаки поляризации: представители различных религиозных течений не доверяют друг другу, периодически между ними вспыхивают конфликты. Катализатором негативных тенденций является глубочайший экономический кризис в стране.

Шиитская организация в абсолютном отношении могущественнее ливанской армии. Кроме того, она опирается на финансовую и военную помощь Ирана. Таким образом, глава «Хезболлы» находится в полной безопасности.