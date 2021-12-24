Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 14:24
14:23
Общество
Глава ФБР Мира Тэрада сравнила свое заключение в США с историей Олега Никитина
14:23
Армия
МИД РФ изучает предложение Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО
14:23
Экономика
Центробанк РФ обновил официальные курсы иностранных валют
14:20
Весь мир
Авиакомпании США отменяют сотни рождественских авиарейсов из-за штамма «Омикрон»
14:19
Армия
Песков: Россия вынуждена реагировать на военную активность Запада у своих границ
14:18
Весь мир
Иран начал выпуск фотоэлектрических элементов для солнечных панелей
14:18
Происшествия
Выбросившую двоих детей на мороз под Саратовом мать отправили под арест
14:12
Технологии
Huawei представила умные очки с функцией приема звонков
14:11
Общество
Сотни петербуржцев вторые сутки замерзают из-за прорыва трубы на Ленинском проспекте
14:06
Общество
Петербуржцев лишили традиционного новогоднего салюта и других праздничных мероприятий
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Христиане Бейрута подали жалобу в прокуратуру на руководителя «Хезболлы»

Весь мир
Христиане Бейрута подали жалобу в прокуратуру на руководителя «Хезболлы»
wikimedia.org  /  Unknown author / CC BY 4.0

Бейрут, 24 декабря. Жители бейрутского пригорода Баабда подали жалобу в Апелляционную прокуратуру провинции Горный Ливан на главу движения «Хезболла» Хасана Насраллу и «всех, кто фигурирует» в расстреле толпы ливанцев 14 октября 2021 года.

В тот день шииты собрали в Бейруте митинг за отставку судьи Тарека Битара от расследования взрывов в порту 4 августа 2020 года. Протесты переросли в беспорядки после того, как в толпе началась стрельба. Причем, по сообщениям очевидцев и заявлениям чиновников, огонь также вели неустановленные стрелки с балкона близлежащего здания. Вскоре после этого толпа направилась в христианский район Айн эль-Реманнех и принялась уничтожать имущество его жителей, что продолжалось до вмешательства армии.

В результате погибли семь человек, а христиане с мусульманами приступили к взаимным обвинениям, в то время как реальные преступники до сих пор не установлены.

С середины октября шиитские «Хезболла» и «Амаль» используют своих министров в правительстве для бойкота заседаний до тех пор, пока Битар не будет отстранен от должности, а виновные в расстреле их сторонников в Айн эль-Реманнехе не понесут наказания.

Расследование взрывов в порту Бейрута находится в тупике ввиду того, что чиновники игнорируют вызовы судьи на допросы, ссылаясь на собственную неприкосновенность. Против Битара, являющегося уже вторым ведущим следователем по этому делу, поданы иски в суд и различные жалобы, чтобы спровоцировать и его отстранение.

Проблема в том, что ответственность за катастрофу коллективная, и вина за нее лежит на всей мультирелигиозной властной элите Ливана. Назначенный судья неминуемо становится участником внутриполитической борьбы и избегает обвинений в отношении представителей своего клана.

Жалоба христиан в прокуратуру едва ли способна сколь-нибудь ощутимо повлиять на положение «Хезболлы» в стране и обществе. Ливанский социум уже проявляет признаки поляризации: представители различных религиозных течений не доверяют друг другу, периодически между ними вспыхивают конфликты. Катализатором негативных тенденций является глубочайший экономический кризис в стране.

Шиитская организация в абсолютном отношении могущественнее ливанской армии. Кроме того, она опирается на финансовую и военную помощь Ирана. Таким образом, глава «Хезболлы» находится в полной безопасности.

Христиане Бейрута подали жалобу в прокуратуру на руководителя «Хезболлы»
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Христиане Бейрута подали жалобу в прокуратуру на руководителя «Хезболлы»
иран хезболла ливан
Комментировать