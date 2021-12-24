Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зарегистрирован в Венесуэле

Каракас, 24 декабря. Первые семь случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» были зарегистрированы в Венесуэле. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

"The omicron is here and it's more contagious."



Venezuela's President Nicolás Maduro confirmed the first 7 cases of the omicron variant in the country pic.twitter.com/qbE12THz54 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 23, 2021

Все инфицированные граждане находились за границей и вернулись в штаты Миранда, Лара и столичный округ.

«Органы здравоохранения обнаружили первые семь случаев заражения «Омикроном». Это непредотвратимо: вариант уже достиг Колумбии на прошлой неделе, Бразилии — две недели назад, а также Мексики. В Европе новый штамм превратился в доминирующий, в США 70% пациентов заразились именно «Омикроном», — заявил глава государства в ходе мероприятия по случаю вручения премий в сфере науки, технологий и инноваций.

Президент соседней Колумбии Иван Дуке подтвердил 20 декабря наличие варианта «Омикрон» у трех пациентов, прибывших из США и Испании.

Мадуро добавил, что двое из зараженных венесуэльцев прибыли на родину из Панамы. Первый из них, 20-летний житель Миранды, вернулся 13 декабря. Вторым пациентом является 32-летняя женщина, пересекшая границу Венесуэлы 21 декабря.

Третий случай был зарегистрирован у пожилой жительницы страны, прилетевшей из Испании через Стамбул. Четвертым пациентом является венесуэлец, приехавший из Пунта-Каны 17 декабря. Кроме того, положительные результаты тестирования были обнаружены у мужчины, прибывшего из Санто-Доминго 17 декабря, и 54-летней женщины, прилетевшей 12 декабря.

«Теперь, когда «Омикрон» распространился по территории Венесуэлы, мы примем меры по борьбе с ним. Призываю население вакцинироваться», — отметил Мадуро.

Президент сообщил, что 3 января 2022 года в стране начнется вакцинация бустерными дозами с помощью препаратов «Спутник Лайт», Abdala и Sinopharm.

¡Venezuela! A partir del lunes #3Ene, se comenzará a colocar la dosis de refuerzo contra la Covid-19. En el año 2022, aumentaremos el trabajo que realizamos para proteger la salud de nuestro pueblo. Ante la llegada de la nueva variante ómicron, la mayor defensa es vacunarse. pic.twitter.com/bAaMKFpXes — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 23, 2021

Ранее новый вариант коронавируса был подтвержден в таких латиноамериканских государствах, как Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Панама, Перу и Чили.

На фоне стремительного распространения штамма правительства стран региона принимают строгие ограничительные меры, в том числе требование об обязательной вакцинации для въезда на территорию и посещения ресторанов, супермаркетов и других закрытых помещений.