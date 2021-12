Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зарегистрирован в Венесуэле

Каракас, 24 декабря. Первые семь случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» были зарегистрированы в Венесуэле. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

"The omicron is here and it's more contagious."



Venezuela's President Nicolás Maduro confirmed the first 7 cases of the omicron variant in the country pic.twitter.com/qbE12THz54