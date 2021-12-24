Замглавы МИД РФ Рябков назвал «Северный поток — 2» разменной монетой Евросоюза

Москва, 24 декабря. Европа превращает газопровод «Северный поток — 2» в разменную монету в противостоянии с Россией, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат дал интервью журналу «Международная жизнь», где отметил, что европейские политики готовы платить деньги из собственного кармана, демонстрируя атлантическую солидарность в борьбе с РФ.

«Проект "Северного потока — 2" превратился в разменную монету в их собственной игре на повышение ставок. Их совершенно не волнует, какие цены на газ в Европе, какие перспективы спотовых контрактов на газ. Они готовы идти до конца вопреки всему, лишь бы только досадить Москве из принципа, вопреки собственным интересам», — высказался Рябков.

Рябков попросил не драматизировать заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая пригрозила незапуском газопровода в случае «вторжения» России на Украину. Российский дипломат назвал такое поведение ожидаемым.

Как считает российский вице-премьер Александр Новак, трубопровод «Северный поток — 2» мог бы уже давно работать, если бы не политизация проекта. Процесс сертификации «СП-2», по его словам, может быть завершен в середине следующего года.