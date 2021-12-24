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Совфед одобрил законопроект об отмене обязательного ТО в России

Общество
Совфед одобрил законопроект об отмене обязательного ТО в России
Правительство Приморского края

Москва, 24 декабря. Совет Федерации на заседании единогласно одобрил законопроект об отмене обязательного техосмотра в России для некоторых видов транспорта.

От данной процедуры теперь освобождены легковые автомобили и мотоциклы, используемые россиянами исключительно для личных нужд. При этом ТО останется обязательным для коммерческого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного авто, который применяется в служебных целях.

Владельцев личного автотранспорта сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Закон затронет владельцев примерно 50 млн транспортных средств по всей стране. Экспертное сообщество поддержало инициативу российских властей, поскольку чаще всего процедуру техосмотра граждане проходили «всерую».

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта. Принятый нижней палатой парламента законопроект гласит, что личный автотранспорт не подлежит ТО кроме случаев, предусмотренных законодательством, актами Евразийского экономического союза, а также при внесении изменений в их конструкцию.

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