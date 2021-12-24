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Приютившая соболя москвичка рассказала о тонкостях содержания животного

Видео

Евгения Федорченко однажды посетила московскую звероферму, где выращивают соболей для дальнейшего производства из их шкур меховых изделий. Девушке стало жалко животных, и она выкупила одного из них.

Москвичка рассказала о домашнем воспитании ее нового питомца. Оказалось, что животное боится выходить на улицу. Оно выросло в условиях питомника, поэтому жить в дикой природе ему не представляется возможным. Дома Умора ведет себя, как обычная кошка или собака. Бегает по комнате, прячется, ест с рук и уже научилась выполнять команды. Однако инстинкты хищника порой берут свое.

«С соболем жить очень тяжело, потому что это неодомашненное животное, у нее очень сильные дикие инстинкты, плюс она со зверофермы — она очень нервная, она очень истеричная, психованная, иногда бывает даже агрессивной. Конечно, с ней приходится нелегко, но в целом я все равно не жалею о том, что я спасла ей жизнь», — рассказывает о нюансах поведения животного Евгения.

Девушка создала страницу Уморы в соцсетях и теперь выкладывает любимца в Интернет. Евгения хочет показать миру, что любое животное может стать домашним, если его правильно воспитать и бережно за ним ухаживать.

«Я показываю зверька живого. Он похож на собаку, похож на кошку. То есть на наших питомцев, которые нам привычны. У нас в голове не сложится картинка, что мы кошку на шею наденем. И так же соболь. То есть я показываю людям контент, чтобы они привыкали к соболю, что это такой же питомец», — поделилась хозяйка соболя.

Дома компанию соболю составляет еще и крупный 40-килограмовый пес Малавита, животные изначально не поладили. Умора начала царапаться, рычать и кусаться.

«Соболь сразу показала, что между ними никакой дружбы не будет, она на нее рычала — соболь на собаку — хотя там разница была в размерах колоссальная», — вспоминает девушка.

Евгения призналась, что с появлением Уморы она начала чаще задумываться о проблемах зверинцев и в целом о гуманном отношении к животным. Эти мысли заставили ее изменить и свою жизнь. Теперь хозяйка заботиться и об экологии, сортируя мусор.

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