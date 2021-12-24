Новак заявил о пятикратном росте цен на электроэнергию в Европе

Москва, 24 декабря. Газовый кризис спровоцировал рост цен на электроэнергию в Европе в 4-5 раз, и это не предел, заявил российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Цены на газ в Европе побили новый исторический рекорд — 2150 долларов за тысячу кубометров. На пике в октябре котировки на нидерландском хабе TTF достигали чуть более 1900 долларов за тысячу «кубов». Рост стоимости эксперты объясняют ожиданиями холодной зимы и резко возросшим спросом на СПГ в Азии.

Новак также считает, что цены на голубое топливо в 2022 году сохранятся на максимальных уровнях. Исходя из баланса спроса и предложения фьючерсы останутся высокими. При этом Россия всегда выступала за заключение долгосрочных контрактов на поставки сырья европейским потребителям. Неконтролируемая ситуация на рынке также произошла на фоне стремления ЕС как можно скорее перейти на «зеленую» энергетику.

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