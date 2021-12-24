Россияне назвали Градского, Хабенского и сестер Авериных лидерами 2021 года

Москва, 24 декабря. Актером года, по мнению россиян, стал новый худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, музыкантом — Александр Градский, а спортсменами года — гимнастки Арина и Дина Аверины и теннисист Даниил Медведев. Об этом говорится в новом исследовании ВЦИОМ.

Рейтинг популярности среди актеров возглавил Хабенский (4%), следом идут Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина, набравшие по 3%. Респонденты также называли в качестве актеров года Юлию Пересильд, Сергея Бурунова, Владимира Машкова и Чулпан Хаматову.

Музыкантом года стал Александр Градский, ушедший из жизни в конце ноября. Александр Пушкин, Захар Прилепин и Виктор Пелевин стали писателями года. У них по 2%. Среди спортсменов выделили сестер Авериных и Медведева (по 4%), пишет РИА Новости.

Сервис «VK Музыка» назвал самых популярных артистов по итогам 2021 года. Главным исполнителем стал скандальный рэпер Моргенштерн.