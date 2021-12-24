Политолог Погребинский: украинцы согласны с мнением Путина о национализме Зеленского

Киев, 24 декабря. Половина украинцев согласны с мнением о президенте Владимире Зеленском, которое озвучил российский лидер Владимир Путин. Этим поделился политолог Михаил Погребинский.

Как отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, Путин неспроста заявил, что Зеленский находится под влиянием радикальных националистов. Погребинский говорит, что местные СМИ об этом не пишут, так как оппозиционные СМИ на Украине «зачистили».

Вместе с тем, как бы Зеленский ни старался, он остается чужим для украинских националистов, но сам этого не понимает. Все дело в том, что у него нет собственного политического мнения, считает Погребинский. В стране же действует оппозиция, которая олицетворяет партию войны.

«Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще "засланный из Москвы казачок". И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», — резюмировал эксперт.

Ранее Путин заявил, что Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны. Зеленский попал под влияние радикальных элементов — «нациков», считает он.