Киев, 24 декабря. Обучение бойцов ВСУ инструкторами НАТО по принципам «трех Б» заранее приговорило украинскую армию к гибели в случае масштабного наступления в Донбассе.

Вооруженная группировка Украины на юго-востоке страны потерпит сокрушительное поражение даже в столкновении с ополченцами ЛНР и ДНР без малейших намеков на вмешательство России. Из-за того, что украинских военных много лет обучали по традиционным стандартам НАТО, которые можно свести к аббревиатуре «БББ», защитники республик Донбасса легко отобьют любую атаку хоть всей группировки ВСУ, полностью уничтожив ее в процессе контрнаступления.

Фатальный для украинской армии итог любого серьезного обострения на линии разграничения в беседе с журналистами канала «Sputnik на русском» предрек депутат Госдумы Анатолий Вассерман, подчеркнув, что ополченцы расправятся с противником так же, как в 2014-2015 годах, только на этот раз доведут дело до конца. Политик отметил, что вооруженные силы Североатлантического альянса на протяжении нескольких десятилетий — с момента распада СССР — затачивались под заранее проигрышную тактику. Инструкторы НАТО, в свою очередь, как минимум лет пять усиленно обучают украинских военных по своим правилам, внедряя пресловутые стандарты альянса в некогда более или менее эффективную армию. За столь немалый срок из ВСУ активной муштрой по ошибочным канонам выбили последний потенциал, лишив последней возможности представлять какую-либо угрозу. Привлечение НАТО в итоге стало самой большой ошибкой майданного руководства Украины.

facebook.com / Міністерство оборони України

«Вооруженные силы Украины в принципе не способны долго и эффективно действовать против сколько-нибудь грамотного и более или менее серьезно вооруженного ополчения. Достаточно того, что уже несколько лет ВСУ обучаются натовскими инструкторами. А ВС НАТО с момента распада СССР затачивались исключительно под тактику «три Б» — безнаказанный расстрел безоружного противника с безопасного расстояния. И каждый раз, когда ситуация выходит за рамки этих «БББ», НАТО позорно проигрывает, что подтвердило лишний раз бегство из Афганистана. После обучения инструкторами НАТО ВСУ никак не смогли бы воевать с ЛДНР. Если все-таки в Киеве отважатся на большую операцию, эта провальная и преступная тактика альянса сгубит всю украинскую армию», — выразил уверенность Анатолий Вассерман.

Депутат добавил, что в этой ситуации не стоит забывать одного важнейшего нюанса — речь ведь идет не только о гражданах ЛДНР, но и о гражданах РФ, коих в республиках на данный момент уже около 700 тысяч человек. Поэтому, как только Киев начнет новую операцию, которую командование ВСУ уже готовит прямо сейчас, Россия тут же придет на помощь ополченцам. Причем даже западные специалисты, в том числе и аналитики альянса, признают, что украинская армия в таких условиях продержится не больше нескольких дней. Тем временем западные партнеры на помощь Киеву не придут. Остается надеяться на остатки благоразумия у представителей украинского руководства, которые должны понимать, чем им грозит любая попытка «отбить Донбасс», и поэтому свернут военную операцию на стадии ее подготовки.

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