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Почти 80% россиян планируют встретить Новый год дома

Общество
Почти 80% россиян планируют встретить Новый год дома
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Мурашова Кристина

Москва, 24 декабря. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что Новый год дома встретят 78% россиян, а в гости пойдут лишь 8%.

Традиционным местом для празднования Нового года у жителей России стал дом. Порядка 5% респондентов отметили, что планируют встречать праздник в ресторане или клубе.

«Лишь 4% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год», — цитирует слова Федорова РИА Новости.

Предполагаемые расходы на празднование и развлечения в преддверии 2022 года увеличились на 20% по сравнению с прошлым. Согласно результатам проведенного исследования, сумма средних расходов составила 15 830 рублей. На подарки россияне в среднем потратят 5369 рублей, на новогодний стол — 5748 рублей.

Египет оказался самым популярным заграничным местом отдыха у россиян на Новый год. Также в этот список вошли Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба и Мексика.

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