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Александр Новак указал на политизацию проекта «Северный поток — 2»

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 12:27
Экономика
Александр Новак указал на политизацию проекта «Северный поток — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 декабря. Трубопровод «Северный поток — 2» мог бы уже давно работать, если бы не политизация проекта, заявил российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Процесс сертификации «СП-2», по его словам, может быть завершен в середине следующего года. Сам проект будет полностью готов к работе к концу 2021 года, кабмин рассчитывает, что газ может пойти в середине 2022-го, добавил Новак.

МИД Германии ранее сообщил, что глава ведомства Анналена Бербок и канцлер ФРГ Олаф Шольц достигли консенсуса по «Северному потоку — 2». Энергетическая безопасность сыграет значительную роль во время рассмотрения вопроса по российскому трубопроводу.

При этом немецкий министр иностранных дел заявляла, что «Северный поток — 2» не соответствует нормам европейского законодательства. Политолог Александр Рар, в свою очередь, считает, что такая риторика не сможет оставить запуск проекта.

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Александр Новак северный поток 2 сертификация сп-2
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