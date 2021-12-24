Стефани Уильямс призвала одновременно избрать президента и депутатов в Ливии

Триполи, 24 декабря. Специальный советник генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс подтвердила необходимость одновременного проведения парламентских и президентских выборов. Заявление дипломата опубликовано на официальном сайте миссии организации.

Она призвала уважать желание ливийцев провести плебисцит, отметив, что он должен проходить в благоприятных условиях. Всеобщее голосование запланировали на 24 декабря, однако мероприятие решено перенести на 2022 год.

По словам Уильямс, текущие проблемы в избирательном процессе недопустимо использовать для подрыва стабильности. Требуется принятие дополнительных мер для преодоления трудностей, с которыми сталкиваются власти при завершении подготовки к выборам.

Спецсоветник подтвердила намерение работать с профильными местными учреждениями и широким кругом заинтересованных сторон для разрешения препятствий. Она призвала всех политических деятелей в Ливии сосредоточить внимание на будущем плебисците и создании надлежащих условий безопасности для обеспечения его проведения.

На протяжении последних двух недель ООНовский дипломат встречается с официальными лицами североафриканской страны, а также с кандидатами на президентских и парламентских выборах. Стороны обсуждают продвижение избирательного процесса и перенос даты голосования.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей назвал Уильямс «вестником войны». По его словам, американка сначала сместит плебисцит на пару месяцев, а потом на год.