Брюссель, 24 декабря. Европейские государства встречают все более серьезные последствия дефицита энергоносителей. Об этом сообщило западное издание Bloomberg в своем материале.

Энергобезопасность региональных игроков оказалась под ударом из-за стремительного роста цен на топливных биржах. Российские поставщики получают все больше влияния на рынок, а доля российского топлива в газовых системах Ес приближается к 50%. ЕС оказался в зависимости от России, полагают западные эксперты.

Единственным выходом Bloomberg считает ускорение энергоперехода. Отказ от традиционных ископаемых энергоносителей может избавить государства от нужды в сжиженном газе. Он остается критически важным для промышленного использования.

Forbes ранее называл высокомерие Европы причиной газового кризиса. Эксперты издания утверждали, что преобразования в энергетике возможны только с созданием надежных генерирующих мощностей.