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Издание Bloomberg констатировало усиление энергокризиса в Европе

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 12:26
Экономика
Издание Bloomberg констатировало усиление энергокризиса в Европе
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 24 декабря. Европейские государства встречают все более серьезные последствия дефицита энергоносителей. Об этом сообщило западное издание Bloomberg в своем материале.

Энергобезопасность региональных игроков оказалась под ударом из-за стремительного роста цен на топливных биржах. Российские поставщики получают все больше влияния на рынок, а доля российского топлива в газовых системах Ес приближается к 50%. ЕС оказался в зависимости от России, полагают западные эксперты.

Единственным выходом Bloomberg считает ускорение энергоперехода. Отказ от традиционных ископаемых энергоносителей может избавить государства от нужды в сжиженном газе. Он остается критически важным для промышленного использования.

Forbes ранее называл высокомерие Европы причиной газового кризиса. Эксперты издания утверждали, что преобразования в энергетике возможны только с созданием надежных генерирующих мощностей.

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