Победительницей конкурса новогодних историй стала восьмилетняя жительница Бийска

Бийск, 24 декабря. Редакция газеты «Наш Бийск» подвела итоги конкурса новогодних историй. Победительницей стала восьмилетняя жительница города.

Девочка поделилась рассказом о том, как ее семье удалось найти пропавшую собаку и вернуть хозяину. Однажды она вместе с родителями шла в магазин перед Новым годом. Девочка увидела бегущую через дорогу маленькую собачку, которая чуть не попала под колеса грузовика.

На вопросы о том, чей это питомец, никто не ответил, поэтому мама школьницы забрала пса домой. Объявление о пропаже она опубликовала в социальных сетях.

«Проходит час, другой. Скоро начнут бить куранты, а хозяин "потеряшки" до сих пор не найден. И вдруг — звонок! Вот и хозяин, такой родной и любящий! Оказывается собака выбежала из двери во время переезда. Ура! Друг найден! Здорово, что Новый год они встретили вместе. А то какой бы был праздник без такого задорного песика», — поделилась эмоциями в письме девочка.

Маленькая жительница Бийска с мамой посетили редакцию газеты «Наш Бийск» и получили диплом победителя. Также ответственный секретарь газеты, член Союза журналистов России Виталий Попов вручил девочке торт и поздравил с победой.

Акция «Елка желаний» проходит в преддверии Нового года. Участие в мероприятии впервые приняло Министерство обороны России. Открытку с елки снял глава ведомства Сергей Шойгу.