Будут травиться суррогатом: к чему может привести вынос алкомаркетов за пределы городов и сел

Вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов предложил депутат Госдумы, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. Однако, как сказал в беседе с ФАН генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, такая мера приведет лишь к увеличению случаев отравлений суррогатом.

«Рекомендации Хамзаева и так живут и расцветают. В России всего 160 тысяч населенных пунктов, в 70 тысячах из них вообще нет легальной розничной торговли алкоголем. Поскольку требования регулятора настолько высокие, что далеко не все сельские магазины могут их выполнить», — отметил Черниговский.

В итоге, по словам эксперта, отсутствие легальной алкогольной продукции в сельской местности приводит к трагедиям. Так, в начале декабря несколько случаев отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы Мордовии. А еще в октябре 26 человек погибли по этой же причине под Оренбургом.

Пресс-служба УМВД по Калининградской области

«Там не было ни одного магазина с розничной лицензией продажи алкоголя. В таких населенных пунктах и идет основное потребление этой нелегальной спиртосодержащей дряни, которой травится население, потому что другого выбора у людей нет. Раз нет лицензированной торговли — невозможно купить легальный безопасный продукт, соответственно — потребители погибают от алкоголя, изготовленного в кустарных условиях. Поэтому я категорический противник таких предложений», — заявил эксперт.

По убеждению Черниговского, легальный качественный и безопасный алкоголь должен быть максимально доступен для населения, чтобы снизить количество отравлений суррогатом. Как он сказал, на сегодняшний день Россия занимает одно из первых мест не только по объему нелегального рынка крепкого алкоголя, но и по количеству отравлений из-за него.

Однако, эксперт напомнил, что ранее депутат Хамзаев предлагал иную инициативу — перевод алкоголя и табака в специализированную торговлю. И эта инициатива вполне жизнеспособна и адекватна, отметил Черниговский.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Вынос алкоголя и табака из продуктовых магазинов, как это было в советское время, я считаю правильным предложением. Ведь тогда алкоголь где попало не продавался. Поэтому надо делать либо отдельные закрытые специальные залы, либо отдельные объекты специализированной торговли. Это не дело, когда дети приходят в магазин и видят там паллеты с водкой, с пивом и так далее. Это неправильно», — высказался собеседник ФАН.

С другой стороны, на сегодняшний день спецторговлю можно организовать лишь в городах-миллионниках. И такую реформу надо проводить постепенно — не все регионы к ней готовы. По оценке Черниговского, процесс создания доступных специализированных точек по продаже алкоголя и табака во всех населенных пунктах России займет не один десяток лет.

Ранее Максим Черниговский рассказал, как выбрать недорогое и качественное вино. По словам эксперта, за 200–250 рублей можно купить вполне приличное краснодарское или крымское вино, которое раньше входило в категорию столовых вин.