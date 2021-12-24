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«Страна узнала его с другой стороны»: Пелагея рассказала, как Билан раскрылся на шоу «Гoлoс»
Шоу-бизнес
«Страна узнала его с другой стороны»: Пелагея рассказала, как Билан раскрылся на шоу «Гoлoс»
Prt Scr instagram.com  /  @bilanofficial

Заслуженному артисту России Диме Билану исполнилось 40 лет. На свет он появился 24 декабря 1981 года. Билан — единственный победитель «Евровидения» от России и обладатель восьми статуэток MTV Europe Music Awards, столько же их у Бритни Спирс. Судья шоу «Гoлос» и любимая миллионами певица Пелагея в беседе с ФАН душевно поздравила Диму Билана с юбилеем. Она отметила, что лично скажет приятные слова певцу вечером, когда они увидятся на полуфинале шоу, который будет транслироваться в прямом эфире.

«Страна узнала его с другой стороны»: Пелагея рассказала, как Билан раскрылся на шоу «Голос»
instagram.com / @pelageya_insta

«Для всей страны хочу сказать, что это замечательный совершенно человек. Я очень рада, что нас с ним судьба свела и познакомила. И у меня была возможность его узнать таким, какой он есть. Я думаю, что десять лет назад, когда он впервые сел в кресло «Гoлоса», вся страна его узнала с другой стороны — как очень тонкого и глубокого, интеллигентного человека. И хочется ему просто пожелать человеческого спокойствия в душе, вдохновения и всех тех вещей, которые мы желаем сами себе ежедневно», — тепло высказалась Пелагея о Билане.

Артист с детства занимался музыкой. Широкую известность получил после участия в конкурсе «Новая волна» и записи альбома «Я ночной хулиган». Первым продюсером певца был Юрий Айзеншпис. Позже Дмитрий Билан стал успешно сотрудничать с бизнесвумен Яной Рудковской, которая не смогла сегодня в разговоре с ФАН сказать несколько хороших слов об артисте, сославшись на занятость.

«Страна узнала его с другой стороны»: Пелагея рассказала, как Билан раскрылся на шоу «Голос»
Prt Scr instagram.com / @bilanofficial

Тем временем сам любимец публики на своей странице в Instagram выставил оптимистичное фото с праздничным тортом, написав:

«40 лет — жизненных побед! Идем с удовольствием и огромной любовью дальше!»

Ранее Дима Билан в шоу Максима Галкина «Музыкалити» заявил, что жалеет об откровенных словах, сказанных на камеру.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Страна узнала его с другой стороны»: Пелагея рассказала, как Билан раскрылся на шоу «Гoлoс»
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