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Франция открыла секретные архивы времен войны за независимость Алжира

Весь мир
Франция открыла секретные архивы времен войны за независимость Алжира
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Париж, 24 декабря. Министерство культуры Франции объявило об открытии судебных и полицейских архивов эпохи войны за независимость Алжира против французской колонизации, сообщает RFI.

На протяжении десятилетий фонды хранились под грифом «секретно». Их сделали доступными на 15 лет раньше установленного законом срока.

Решение руководства Пятой республики подразумевает открытие всех государственных архивов, относящихся к действиям во время войны в Алжире с 1 ноября 1954 года по 31 декабря 1966 года. Они включают документы, касающиеся дел, переданных в суды, исполнения судебных постановлений и расследований, проведенных полицией.

Между тем отношения двух стран переживают напряженность. Резкое охлаждение наметилось в минувшем октябре. Тогда президент Эммануэль Макрон неосторожно заявил журналистам, что АНДР живет «на доходы от истории» после обретения независимости. Политик также поставил под сомнение существование алжирской нации до французского колониализма.

В начале месяца министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан посетил североафриканскую республику в рамках инициативы по восстановлению двусторонних связей. Дипломат переговорил с главой государства Абдельмаджидом Теббуном и со своим алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой.

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