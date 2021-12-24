ВЦИОМ: почти 40% россиян назвали Путина политиком года

Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин заслуживает называться политиком года. Такое мнение высказали 38% россиян, опрошенных социологами ВЦИОМ.

Глава государства с отрывом занял первое место в рейтинге самых популярных политиков РФ. На втором месте расположились сразу два крупных чиновника — премьер-министр Михаил Мушустин и глава МИД Сергей Лавров (за обоих проголосовали около 17% опрошенных). Третьим по популярности стал министр обороны Сергей Шойгу — в его пользу отдали свой голос 8% россиян.

Среди не попавших в топ рейтинга политиков аналитики ВЦИОМ выделили лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского и замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Исследование провели в декабре 2021 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Сбор информации проходил по методу случайного телефонного опроса.

Ранее свой эксперимент по определению самой уважаемой фигуры в мире провела организация YouGov. Согласно данным исследования, Владимир Путин занял девятое место в рейтинге самых почитаемых людей планеты, уступив первенство экс-президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель.