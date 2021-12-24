Житель Курской области вовремя защитил 1,5 млн рублей от посягательств мошенников

Курск, 24 декабря. Житель Курской области стал жертвой необычного мошенничества. По информации УМВД, жителю Железногорска позвонили и сообщили, что преступники взломали его личный кабинет и имеют доступ ко всем активам. Звонившие посоветовали экстренно обналичить все деньги и положить на безопасный счет, передает издание «Друг для друга».

Курянин поверил в историю о хакерах и звонки продолжились. Следующим ему позвонил якобы правоохранитель из Москвы, который посоветовал сотрудничать с теми, кто будет с ним связываться. Третий звонивший отрекомендовался сотрудником службы безопасности банка, он рекомендовал срочно пойти в банк, снять все сбережения, никому не рассказывать о случившемся и наблюдать за поведением работников офиса, наверняка замешанных в преступлении.

Мужчина обналичил в банке порядка 1,5 миллиона рублей и начал подозревать, что стал мишенью мошенников. Он направился в полицию, где подтвердили: он вовремя прекратил общение с преступниками и сохранил свои деньги.

В УМВД настоятельно рекомендуют немедленно прекращать такие разговоры с неизвестными лицами, это залог финансовой безопасности.

Ранее ФАН рассказывал о задержании серийного афериста в Санкт-Петербурге. Он совершал мошеннические операции с помощью интернета, используя фиктивную компанию, якобы поставляющую товары народного потребления.