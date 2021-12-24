МИД РФ обвинил Киев в подготовке к силовому решению конфликта в Донбассе

Москва, 24 декабря. Украина готовится к реализации силового сценария по захвату Донбасса, говорится в сообщении МИД России.

По данным внешнеполитического ведомства, украинские власти хотят решить конфликт на юго-востоке страны силовыми методами. Отмечается также, что Украина увеличила на 20% военный бюджет, который предусматривает закупку не только оборонительных, но и наступательных видов оружия. Подчеркивается, что иностранные инструкторы занимаются прямым подстрекательством к конфликту.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что политика, которую официальный Киев проводит в отношении Донбасса, может указывать на подготовку к новой военной операции. По его словам, регион должен быть готов к такому развитию событий.