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МИД РФ обвинил Киев в подготовке к силовому решению конфликта в Донбассе

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 12:26
Политика
МИД РФ обвинил Киев в подготовке к силовому решению конфликта в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 24 декабря. Украина готовится к реализации силового сценария по захвату Донбасса, говорится в сообщении МИД России.

По данным внешнеполитического ведомства, украинские власти хотят решить конфликт на юго-востоке страны силовыми методами. Отмечается также, что Украина увеличила на 20% военный бюджет, который предусматривает закупку не только оборонительных, но и наступательных видов оружия. Подчеркивается, что иностранные инструкторы занимаются прямым подстрекательством к конфликту.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что политика, которую официальный Киев проводит в отношении Донбасса, может указывать на подготовку к новой военной операции. По его словам, регион должен быть готов к такому развитию событий.

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