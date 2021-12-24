Российские артисты провели новогодний концерт для сирийских детей в Дамаске

Российские артисты приняли участие в большом праздничном концерте, который был проведен специально для сирийских детей на сцене Дома культуры и искусства аль-Асад в Дамаске.

На мероприятии в столице Сирийской Арабской Республики (САР) побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Благотворительное представление, зрителями которого стали дети погибших на войне сирийских солдат, получило название «Матрешка и новогодняя елка». В его программу вошли разнообразные номера: от традиционных праздничных песен и чтецких отрывков до балетных выступлений и песочной живописи. Впрочем, непосредственное участие в культурном событии приняли и сами маленькие гости мероприятия — в комплексе на площади Омейядов также состоялась выставка их рисунков и различных поделок. Вместе с тем они стали участниками серии мастер-классов, в ходе которых смогли лучше познакомиться с русской культурой и традициями.

Федеральное агентство новостей /

Проведение новогоднего праздника для сирийцев было организовано во время визита в Дамаск парламентской делегации из РФ. Ее возглавил Замглавы комитета Госдумы России по обороне Дмитрий Саблин. Вместе с россиянами столицу арабской республики посетили представители Донецкой Народной Республики (ДНР), заинтересованные в развитии отношений с Дамаском.

«Мы как огонь везли ощущение праздника и радости из Москвы, чтобы оно зажглось в каждом детском сердце здесь», — отметил Саблин в интервью ФАН.

Мероприятие было организовано совместно правительством города Москвы и организацией «Боевое братство». Специально ради его проведения из РФ приехали артисты и простые добровольцы, работавшие с местными детьми.

«Хочется сказать большое спасибо сирийцам, местным волонтерам, которые очень быстро подхватили [инициативу]», — рассказала дочь Дмитрия Саблина, приехавшая помогать организовывать праздник.

Федеральное агентство новостей /

Важной целью проводимого в Дамаске концерта было общение и создание радостной атмосферы.

«Дети, они везде дети, им вообще не нужен язык, чтобы понимать друг друга. Для этого мы принесли фломастеры, стикеры, и я прекрасно справлялась, где-то с переводчиком, а где-то, просто рисуя. И дети прекрасно все чувствуют и понимают», — отметила она.

С сирийской стороны организационными вопросами занималось министерство просвещения. Глава образовательного ведомства Дарем Таббаа в разговоре с корреспондентом ФАН отметил, что благотворительные акции в поддержку семей военнослужащих, погибших во время вооруженного конфликта, проходят в Дамаске ежегодно. Он высоко оценил поддержку со стороны России и приложенные усилия, сделавшие детский праздник интересным и запоминающимся событием.

Помимо этого, делегация Госдумы РФ совершила небольшой тур по сирийским городам и поселкам. Ему сопутствовала серия встреч с юными гражданами арабской республики — депутаты вручили подарки 700 детям. Незадолго до этого российские представители провели переговоры лично с сирийским президентом Башаром Асадом.