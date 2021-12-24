Арабская коалиция сообщила об уничтожении тайников с оружием в районе Саны

Сана, 24 декабря Арабская коалиция нанесла удары по тайникам с оружием, которое повстанцы-хуситы ранее вывезли из жилых районов йеменской столицы.

Как сообщается, силы сторонников правительства во главе Мансура Хади в ультимативной форме предупредили формирования «Ансар Аллах» о необходимости ликвидировать склады, размещенные среди гражданских объектов. Повстанцы по мере приближения крайнего срока попытались спрятать вооружение в лагере Аль-Ташрифат неподалеку от Саны, но коалиция отследила перемещения и совершила ряд авиационных налетов, уничтожив девять тайников.

Coalition forces destroy 9 Houthi weapons storage in Sanaa | Multies https://t.co/wCprr40fPH — Multies (@Multiesnet) December 24, 2021

Ранее, согласно заявлениям Вашингтона, хуситы лишились крупной партии автоматов и патронов к ним после перехвата кораблями ВМС США рыболовецкого судна, следовавшего из Ирана в Йемен. На нем было обнаружено 1400 «Калашниковых», которые вместе с боезапасом были перемещены на борт американского эсминца.

Помимо операций в районе йеменской столицы, ВВС Саудовской Аравии за истекшие сутки провели 36 боевых вылетов в провинции Мариб. Согласно докладу, уничтожено около 310 хуситов и 28 единиц техники. Подразделениям йеменской армии удалось отразить нападения повстанцев и нанести им значительный ущерб в районе Аль-Касара на северо-западе провинции. Также ожесточенные бои продолжались в южной и западной частях Мариба.

По сообщениям СМИ повстанцев, удары, якобы нанесенные коалицией по складам оружия в Сане, на самом деле разрушили автомобильный мост в южной части йеменской столицы, из-за чего на четырех основных дорогах города остановилось движение транспорта. Однако в сводках коалиции уничтожение критически важной инфраструктуры не упоминается.

???? Keep #Yemen's Sana'a airport out of the crossfire.⚠️



Aid delivery to the airport is at a standstill. We urge all parties to keep the airport out of the crossfire so it can return to its function of medical and commercial flights.https://t.co/WyQ69KafNo — NRC Humanitarian Policy and Partnerships (@NRC_Geneva) December 22, 2021

В последние недели саудовская авиация в ответ на запуски повстанцами барражирующих боеприпасов по территории королевства регулярно наносит удары в районе аэропорта Саны. На этом фоне делегация ООН посетила объект, чтобы оценить его состояние, и резюмировала, что в случае экстренной необходимости его использование для посадки самолетов с гуманитарными грузами допустимо. Директор Норвежского совета по делам беженцев Эрин Хатчинсон предостерег стороны конфликта от любых военных действий в районе объекта и призвал их активнее сотрудничать со специальным посланником ООН. Он подчеркнул необходимость возобновления прямых гуманитарных рейсов в Сану для оказания помощи местному населению.