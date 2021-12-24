Московский подросток-лунатик упал с 8-го этажа

Москва, 24 декабря. Выпавшего из окна восьмого этажа 16-летнего мальчика ночью обнаружил сосед по дому на улице Чусовской, который вызвал скорую помощь и полицию. Выяснилось, что ребенок страдает лунатизмом и выпал из окна во сне, сообщает российский информационный портал «Провинция.ру».

Мальчик в больнице в крайне тяжелом состоянии — с переломом позвоночника и ушибом головного мозга.

Родители узнали о случившемся от полиции, которая в ночь происшествия обходила квартиры дома, и рассказали, что мальчик в детстве был лунатиком, но с возрастом проблема ушла. В семье трое детей, ее нельзя отнести к неблагополучным. Накануне происшествия отец сделал сыну замечание по поводу учебы: подросток подрабатывал курьером, и отец посчитал, что это не идет на пользу образованию.

Ранее ФАН рассказывал о происшествии в Москве с девятилетним мальчиком, страдающим лунатизмом. Он во сне босиком и в одном нижнем белье ночью дошел до школы.