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19FortyFive: у американского А-10 Thunderbolt нет шансов обойти российские системы ПВО

Армия
19FortyFive: у американского А-10 Thunderbolt нет шансов обойти российские системы ПВО
wikipedia.org  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 24 декабря. Легендарный американский самолет А-10 Thunderbolt, получивший прозвище «Бородавочник», абсолютно беззащитен перед современными российскими системами ПВО.

В публикации американского издания 19FortyFive говорится, что А-10 Thunderbolt является одним из самых знаковых самолетов в авиапарке ВВС США. Известно, что недавно Пентагон заключил контракт на производство новых крыльев для легендарного штурмовика. Эксперты говорят, что благодаря этому самолет задержится на военной службе, передает «ПолитРоссия».

«Однако возникают сомнения, сможет ли А-10 выжить в условиях современного воздушного боя», – говорится в статье.

Отмечается, что ВВС США долгие годы искали замену этим самолетам. Предполагалось, что их место займут современные F-16, а позже – F-35. При этом реализовать задуманное в полной мере американцам так и не удалось. По словам экспертов, «Бородавочники» по-прежнему эффективны, однако более «продвинутые» противники, такие как Россия и Китай, благодаря новейшим боевым системам не оставят шансов американским штурмовикам. Самолету грозит досрочная «пенсия» из-за России, противовоздушную оборону которой практически невозможно обойти.

«"Бородавочник" не сможет выжить, столкнувшись с российскими или китайскими системами ПВО», – говорят эксперты.

Ранее сообщалось, что ВВС США усиливают свое присутствие на территории Румынии, угрожая российской стороне наступательным вооружением. Недавно в Черноморский регион прибыла партия американских F-15.

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