Муж звезды Comedy Club Марины Кравец стал генеральным продюсером ТНТ

Москва, 24 декабря. Супруг юмористки Марины Кравец Аркадий Водахов стал генеральным продюсером ТНТ. Он сменил Александра Дулерайна, который работал на телеканале на протяжении 20 лет.

Водахов приступит к своим обязанностям в январе 2022 года. Для него стало большой честью занять должность генерального продюсера канала, на котором он работает порядка десяти лет.

«2021 год показал, что еще больший акцент на юмор и сериалы приносит результат, поэтому мы продолжим развиваться в этом векторе», — приводит пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг» слова мужа звезды Comedy Club.

Об уходе Александра Дулерайна с поста генерального продюсера стало известно в пятницу. Он проработал на канале почти 20 лет. Недавно он стал шоураннером сериала «Вне себя», который вышел в ноябре этого года.