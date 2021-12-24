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Муж звезды Comedy Club Марины Кравец стал генеральным продюсером ТНТ

Общество
Муж звезды Comedy Club Марины Кравец стал генеральным продюсером ТНТ
instagram.com  /  @yellohood

Москва, 24 декабря. Супруг юмористки Марины Кравец Аркадий Водахов стал генеральным продюсером ТНТ. Он сменил Александра Дулерайна, который работал на телеканале на протяжении 20 лет.

Водахов приступит к своим обязанностям в январе 2022 года. Для него стало большой честью занять должность генерального продюсера канала, на котором он работает порядка десяти лет.

«2021 год показал, что еще больший акцент на юмор и сериалы приносит результат, поэтому мы продолжим развиваться в этом векторе», — приводит пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг» слова мужа звезды Comedy Club.

Об уходе Александра Дулерайна с поста генерального продюсера стало известно в пятницу. Он проработал на канале почти 20 лет. Недавно он стал шоураннером сериала «Вне себя», который вышел в ноябре этого года.

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тнт генеральный продюсер водахов
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