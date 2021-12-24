Форвард СКА Мичков признан одним из лучших игроков контрольного матча Канада — Россия

Эдмонтон, 24 декабря. Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков признан одним из лучших игроков товарищеского матча между хоккейными сборными Канады и России.

Матвей Мичков 24 декабря оформил дубль в контрольной игре со сборной Канады, которая состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой хозяев со счетом 6:4. Форвард СКА также сделал одну результативную передачу. Мичков и нападающий Мэйсон Мактавиш были признаны лучшими игроками матча в Эдмонтоне.

На этой неделе в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных национальных команд. Соперниками сборной России по группе станут команды Словакии, Швеции, Швейцарии и США, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов исключил участие Ильи Ковальчука и Павла Дацюка в пекинской Олимпиаде. Оба форварда являются победителями Игр 2018 года в Пхенчхане.