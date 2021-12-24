Севастополь, 24 декабря. Жители полуострова признательны правительству российского государства за защиту Крыма в 2014 году после произошедшего на территории Украины госпереворота. Соответствующее заявление сделала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

По словам Алтабаевой, Москва поддержала русских людей, которые захотели вернуться в свое Отечество. Сенатор подчеркнула, что в тех условиях — не бросить людей на произвол судьбы — было единственным правильным решением. Об этом она рассказала в ходе беседы с РИА Новости.

«Я искренне говорю, подавляющее большинство севастопольцев и крымчан разделяют мои чувства благодарности за принятое решение»,— призналась Алтабаева.

Ранее сообщалось, что Запад плевать хотел на крымчан, Россию и на демократию, поскольку иностранные представители занимаются своими геополитическими вопросами. Таким мнением поделился глава российского государства Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции.