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Аргентина поставила рекорд по экспорту вина в 2021 году

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 12:25
Весь мир
Аргентина поставила рекорд по экспорту вина в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 

 

В 2021 году экспорт бутилированного вина из Аргентины вырос на 8,6% и составил 840 миллионов долларов. Так был побит рекорд в 787 млн долларов, установленный еще в 2012 году. Если прибавить продажу разливного вина, по получатся все 900 миллионов. А если учесть еще и экспорт муста (виноградного сусла) — прибыль составит 1000 миллионов долларов.

Кто пьет аргентинские вина

Потребление вина в период карантинных ограничений значительно выросло по всему миру — пьянящий напиток стал одним из немногих удовольствий, которые остались доступными при невозможности путешествовать, посещать спортзалы, салоны красоты и рестораны.

По данным Института виноделия Аргентины (INV), Россия входит в первую десятку основных импортеров вина. Тем не менее главными импортерами остаются США, на втором месте — Великобритания. За 2020 год англичанам было продано вина на 127 миллионов долларов, в то время как в 2021 году 118 миллионов было получено уже в октябре. А ведь впереди еще период рождественских празднований и подарков.

Аргентина поставила рекорд по экспорту вина в 2021 году
wikipedia.org / Ricardo Martins / CC BY 2.0

Лидер среди экспортеров за границу —Trivento, дочерняя марка легендарного винного холдинга Concha y Toro. Компания купила одну из многочисленных виноделен в аргентинской провинции Мендоса и уже в течении двух лет демонстрирует впечатляющие результаты.

Мальбек и модернизация

Первые виноградники в Аргентине были насажены иезуитами на севере страны в середине XVI в. А дальше Аргентину заполнили постоянные потоки выходцев из Италии, Испании и Франции, которых прельщали обширные плодородные равнины и пастбища. Вместе с технологиями, оружием и желанием покорять новые территории переселенцы привезли привычку запивать обеды и ужины столовым вином, которое в жару разбавлялось холодной водой. Никакой «статусности» в этом не было.

Аргентина поставила рекорд по экспорту вина в 2021 году
wikipedia.org / Micah MacAllen / CC BY-SA 2.0

В результате вплоть до 1970-х годов Аргентина производила в основном дешевые столовые вина, ориентируясь на собственный внутренний рынок и «демократичную» модель потребления. Длительное время производителей в основном интересовало количество продукта — часто за счет качества. Оснащение в погребах не менялось с колониальных времен и для выдержки тонких вин просто не годилось.

Кризис наступил в 1977. Обильный урожай привел к тому, что вина упали в цене, пропаганда изо всех сил рекламировала газированные напитки, и удержавшиеся на плаву средние и крупные виноделы созрели наконец до пересмотра концепций производства и продаж. Акценты решено было перенести на качество, модернизацию, позиционирование дорогих элитных сортов и экспорт. Ставка делалась в основном на мальбек — первое в южных широтах вино класса D.O.C. (во Франции — A.O.C.), то есть «с наименованием, контролируемым по происхождению».

Изначально этот сорт носил название cot и был завезен в Аргентину в середине XIX века с юго-запада Франции. Он прекрасно адаптировался к климату предгорий (особенно в провинции Мендоса) и произошло чудесное перерождение: виноделы шутят, что для них мальбек оказался своего рода палочкой-выручалочкой: он покорил специалистов-энологов не только в версии самостоятельного продукта, но и как примесь, улучшающая букет других типов вин. Оказалось, что этот сорт прекрасно комбинируется с каберне-совиньоном, мерло, бонарда и сира.

Именно поэтому нынешние винодельни Аргентины активно коммерциализируют различные бленды, достигая уникальных вкусовых сочетаний.

Виноградная выгода

«Виноделие стало профессиональным, ведутся постоянные разработки новых территорий под лозу, улучшаются технологии, маркетинг становится все более продуманным — соответственно, за конечный продукт с чистой совестью можно брать больше», — отмечает Маркос Хофре, исполнительный директор винодельни Trivento.

Его собственное производство в этом году увеличило прибыль на 5%.

Производство вина — комплексный процесс. Одним из учетных параметров является производство винограда на гектар площади: в Аргентине это в среднем 4 800 долларов экспортной продукции. Это почти вдвое больше, чем гектар земляного ореха (2 683 долларов) и в пять-шесть раз больше, чем гектар сои (одной из основных позиций аргентинского агроэкспорта).

Самой важной провинцией для виноделия в Аргентине является Мендоса (72%). На втором месте предгорья Сан-Хуана (22%). Котируются также вина из Ла-Риохи (2,7%) и Сальты (1,6%). Последняя славится продукцией винодельни Piattelli, которая выпускает уникальные вина небольшим тиражом, в пронумерованных бутылках.

Аргентина поставила рекорд по экспорту вина в 2021 году
wikipedia.org / WinVictorious / CC BY 2.0

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