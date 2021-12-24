Украинская певица Тина Кароль задумалась о гастролях в России

Киев, 24 декабря. Украинская певица Тина Кароль призналась, что задумывается о гастролях в России. Однако решиться на этот шаг ей мешает возможное осуждение со стороны соотечественников.

Артистка констатировала, что всеми руками поддерживает Украину, но в то же время она является кормилицей семьи и огромного коллектива. Она обратила внимание, что некоторые российские исполнители дают концерты в украинских городах, при этом украинцы раскупают билеты на шоу.

«Когда я вижу, что к нам приезжают выступать с гастролями, а мы просто наблюдаем, тогда, получается, мы дураки? Я говорю сама себе: женщина, может, стань смелее?!» — сказала знаменитость в интервью «КП в Украине».

По ее словам, она никогда не давала моральных оценок своим коллегам, гастролирующим по России. Это, убеждена звезда, должны делать соответствующие органы. Однако они же и толкают украинских артистов ездить в Россию с концертами. Сама Кароль уже думает над тем, чтобы выступить в РФ, но она боится гнева украинских поклонников.

«Конечно, я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я уже, чтобы не летели осуждения в мою сторону — тоже вопрос. С другой стороны, нас толкают к этому. Если политика ничего не предлагает взамен, значит, формула «бизнес — это только бизнес» возможна?» — заявила Тина Кароль.

Украинские артисты не ездят в Россию с концертами из-за позиции Киева по отношению к Москве, которая сформировалась у него после государственного переворота на Украине. Некоторым российским артистам запрещают въезд на Украину и вносят их в черный список. Например, юморист Максим Галкин, как утверждает Киев, якобы создает угрозу нацбезопасности страны.