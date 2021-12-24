Ученые смоделировали окаменелый эмбрион динозавра

Увидеть эмбрион динозавра стало возможно благодаря компьютерным технологиям и наблюдательности ученых.

Научные сотрудники обнаружили на юге Китая окаменелое яйцо. Оказалось, что внутри него находятся остатки древнего существа, которому не менее 66 миллионов лет. По словам экспертов, этот эмбрион сохранился лучше всех своих предшественников.

С помощью анимации удалось реконструировать положение детеныша внутри яйца. На кадрах видно, как малыш пытается пошевелить лапками и даже моргает.

По словам ученых, необычное положение эмбриона свидетельствует о его принадлежности к виду пернатых динозавров-тероподов. Существо согнуто почти пополам и находится в широкой части яйца. Исследователи заявили, что в такой же позе находятся птенцы перед вылуплением.

Открытие было сделано в Музее естественной истории камня Инлян. Поэтому находку прозвали «Малыш Инлян».