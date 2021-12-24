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Трамп идет в Верховный суд, чтобы закрыть доступ к архивам Белого дома

Весь мир
Трамп идет в Верховный суд, чтобы закрыть доступ к архивам Белого дома
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 24 декабря. Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой запретить публикацию архивных документов Белого дома, на которой настаивает комитет Палаты представителей, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Команда юристов Трампа попросили Верховный суд отменить решения федерального апелляционного суда в Вашингтоне, который ранее постановил, что комитет имеет «исключительный интерес» к документам, и Трамп «не предоставил никаких оснований» для того, чтобы отменить это решение.

Документы, о которых идет речь, включают в себя президентские дневники, журналы посещений, черновики выступлений, рукописные заметки «о событиях 6 января» из досье бывшего главы администрации Марка Медоуза и «проект указа на тему честности выборов».

В свою очередь юристы комитета Палаты представителей обратились в Верховный суд с просьбой ускорить процесс и рассмотреть дело уже в середине января.

«Комитет нуждается в запрошенных документах сейчас, чтобы помочь определить направление расследования и позволить комитету своевременно выработать необходимые изменения законодательства», — написали юристы Палаты представителей.

Адвокаты Трампа заявили, что это дело касается всех будущих обитателей Белого дома, указывая, что все бывшие президенты имели «явное право защищать свои конфиденциальные записи от преждевременного распространения».

«Конгресс не может участвовать в извилистых кампаниях в надежде поставить президента Трампа в уязвимое положение или разоблачить конфиденциальные и привилегированные сообщения президента и его сотрудников», — добавили они.

Представители следственного комитета Палаты представителей настаивают, что эти записи жизненно важны для расследования обстоятельств событий 6 января, направленных на отмену результатов президентских выборов 2020 года. По их словам, до и после беспорядков Трамп продвигал ложные теории о фальсификации выборов и предположил, что «настоящий переворот» произошел в день выборов, когда он проиграл Байдену на выборах, признанных официальными лицами обеих партий справедливыми.

Расследование штурма Капитолия может привести Демократов к фиаско
Global Look Press / Lev Radin / Keystone Press Agency

Всего по делу о штурме Капитолия было арестовано более 600 человек. Большинству из них были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении. Несколько человек — в основном участники ультраправых организаций Proud Boys и Oath Keepers были обвинены в применении насилия против сотрудников полиции Капитолия и получили реальные тюремные сроки.

Основной подоплекой проводимого расследования является попытка Демократической партии не допустить выдвижения Дональда Трампа на президентские выборы 2024 года на фоне его высокой популярности среди республиканских избирателей и падения рейтинга президента Джо Байдена.

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