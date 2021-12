Трамп идет в Верховный суд, чтобы закрыть доступ к архивам Белого дома

Вашингтон, 24 декабря. Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой запретить публикацию архивных документов Белого дома, на которой настаивает комитет Палаты представителей, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Команда юристов Трампа попросили Верховный суд отменить решения федерального апелляционного суда в Вашингтоне, который ранее постановил, что комитет имеет «исключительный интерес» к документам, и Трамп «не предоставил никаких оснований» для того, чтобы отменить это решение.

