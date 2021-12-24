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Внучка Ельцина отправилась на Карибы вместе с футболистом Смоловым

Шоу-бизнес
Внучка Ельцина отправилась на Карибы вместе с футболистом Смоловым
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Москва, 24 декабря. Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева отправилась на отдых вместе с футболистом Федором Смоловым. Она активно публикует фотографии из путешествия на Карибы на своей странице в Instagram.

В прошлом году Смолов подтвердил роман с Юмашевой, которая младше его более чем на десять лет. Он даже спровоцировал слухи о помолвке, но брат Юмашевой опроверг это, после чего футболист перестал публиковать кадры с возлюбленной и удалил предыдущие.

Тем не менее пара до сих пор вместе. Влюбленные после напряженного сезона у Смолова отправились на карибский остров Сен-Бартс. Там они живут на вилле, которая принадлежит родителям 19-летней девушки. Пара наслаждается совместным отдыхом: загорает, купается и тестирует местную кухню. Приятные моменты Юмашева публикует на своей странице в соцсети.

Внучка Ельцина отправилась на Карибы вместе с футболистом Смоловым
Prt Scr instagram.com / @yumashkaa

Видимо, Юмашева и Смолов встретят Новый год на Карибах. Интересно, что уже не первый раз они проводят новогоднюю ночь в теплых краях. Этот год они также встречали на Карибах.

Мария Юмашева младше Федора Смолова на 12 лет. Несмотря на это, родители девушки тепло приняли жениха. Они не против брака, у них хорошие отношения со Смоловым. Мария родилась в Лондоне, обучалась в австрийской школе Theresianum.

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Смолов личная жизнь юмашева
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