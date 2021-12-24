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Экипажи истребителей Су-27 и Су-30 отразили налет «вражеской» авиации на учениях в Крыму

Армия
Экипажи истребителей Су-27 и Су-30 отразили налет «вражеской» авиации на учениях в Крыму
wikipedia.org  /  Tibboh / CC BY-SA 4.0

Симферополь, 24 декабря. Экипажи истребителей Су-27СМ3 Южного военного округа (ЮВО) отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы в Крыму.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что в ходе летно-тактических учений отрабатывался целый ряд задач. Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 выполнили ускоренную подготовку боевых машин к вылету и совершили парные синхронные взлеты.

«Кроме того, в ходе полетов летчики отработали задачи по отражению налета бомбардировщиков условного противника на указанные аэродромы», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЮВО прошли учения снайперов, в ходе которых отрабатывались новые боевые приемы. Известно также, что в Крыму стартовали масштабные маневры десантников, передает телеканал «360».

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учения су-27 истребители юво
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