Односельчане убившей ребенка женщины рассказали о случившемся

Жители села Прокудино Саратовской области рассказали, что произошедшее произвело шок на местных жителей, а также поделились, что мать не уделяла должного внимания воспитанию малышей.

Мать убила собственного ребенка. Эта внезапная весть на несколько дней погрузила все село в траур. Люди не могли поверить в произошедшее. Женщина во всем призналась. И о том, что душила детей по очереди шарфом, и что выбросила их в снег умирать и уехала. Она раскаялась. Но это не вернет к жизни ее 8-летнего ребенка.

«Все село в шоке. Такое вообще уму не постижимо. Как так можно? Девять месяцев носила, кормила, вырастила и убила. Как это? Чем они помешали тебе, эти дети глупые? Ну чем они тебе помешали? У них жизнь только начинается», — со слезами на глазах рассказывает жительница деревни.

Соседи матери-убийцы рассказывают, что она недавно развелась, после чего уехала из деревни. Но, спустя время, дама вернулась. 5-летнюю девочку, за жизнь которой сейчас борются врачи, мать воспитывала дома и в садик не отдавала. Сын тоже мог пойти в школу, но и он оставался под «домашним присмотром».

«В прошлом году она ребенка в школу не пустила, она сначала документы якобы сдала, что он будет ходить учиться, а потом не пустила его почему-то», — вспоминает местная жительница.

Главный врач областной детской клинической больницы Михаил Свинарев рассказал, что девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Она была практически задушена и провела на сильном морозе около пяти часов. Когда ее доставили в медицинское учреждение, малышка находилась в состоянии клинической смерти.

«Конечно, у девочки очень тяжелые повреждения. Порядка 25 процентов тела поражены в разной степени обморожения вплоть до четвертой, крайней степени. Поэтому у нас еще существуют риски и будут достаточно долго существовать, чтобы вообще это все не дошло до ампутации, допустим, пальцев на руках и на ногах. Естественно, последствия удушения — тяжелейшая гипоксия, тяжелейшие повреждения головного мозга, легких. Поэтому пока состояние ребенка критическое», — заявил врач.

В полиции женщина во всем призналась и раскаялась. В отношении матери-убийцы возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью».