Экс-спикер Рады Разумков: Зеленский ответит за незаконные решения СНБО о санкциях

Киев, 24 декабря. Лидеру Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать за незаконные решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которые касаются введения санкций против граждан и запрета работы телеканалов, рассказал экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью изданию «Левый берег». По его словам, ответственность за решения СНБО несет тот, кто ставит подпись. Он добавил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины с вероятностью в 100% будет ходить на допросы.

«К примеру, решение СНБО. Я прямо говорил президенту, что это не по закону и это будет его личная ответственность. Не СНБО. А его все убеждали, что ответственность будет общая. Это неправда... Поверьте мне, пройдет время – все пойдут на допросы. Не под стенограмму некоторые члены СНБО говорят, что некоторые решения не соответствуют закону. И дают объяснение, почему», — подчеркнул Разумков.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов рассказал, что Европа и США пока не готовы размещать на территории Украины свои воинские контингенты, но страна в первую очередь нуждается в вооружении.