Avions Legendaires: НАТО может забыть о превосходстве в воздухе из-за российских Су-35

Париж, 24 декабря. Российские Су-35 наряду с истребителями МиГ-31 представляют наибольшую угрозу для боевой авиации НАТО, говорится в публикации Avions Legendaires.

Французское издание пишет, что мировое военное сообщество восторженно отреагировало на сообщение о появлении трех новеньких истребителей Су-35 на вооружении российских ВКС. По имеющейся информации, это первые боевые машины, которые входят в партию из 30 самолетов, заказанных Минобороны РФ осенью 2019 года. НАТО может забыть о превосходстве в воздухе из-за этих машин, передает «ПолитРоссия».

«Россией они в первую очередь рассматриваются как боевые машины для достижения превосходства в воздухе. В настоящее время они наряду с истребителями МиГ-31 представляют наибольшую угрозу для самолетов НАТО», — считают во Франции.

Самолет Су-35 высоко ценится военными специалистами и любителями авиации по всему миру. Эта боевая машина имеет впечатляющие характеристики, а также является одной из самых красивых в мире. Она входит в число военных самолетов, которых должны бояться в НАТО.

«Он воплощает собой квинтэссенцию российского военного ноу-хау. Поэтому появление трех новых серийных самолетов не может не радовать авиационных энтузиастов», — рассказали обозреватели издания.

Ранее сообщалось, что Су-35 представляет серьезную угрозу для американского самолета пятого поколения F-35. Военные эксперты считают, что французскому Rafale также стоит избегать встреч с российским самолетом, передает телеканал «360».