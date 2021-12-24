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Как инфляция отражается на боеспособности армии США

Весь мир
Как инфляция отражается на боеспособности армии США
defense.gov  / 

Эксперты Пентагона, оценивающие состояние федерального бюджета, бьют тревогу: по их мнению, впервые за 40 лет инфляция стала реально угрожать боевой готовности американских вооруженных сил. Минобороны США, купируя риски, готово пойти на беспрецедентное сокращение программ по модернизации военной техники, лишь бы сохранить конкурентную оплату труда военнослужащих.

Так, вместо прогнозируемых 2% в ноябре показатель инфляции вырос на 6,8%, что самым критическим образом может отразиться на финансировании строительства и содержания вооруженных сил.

Ряд подрядчиков военно-промышленного комплекса уже пошли на пересмотр договоров по выпуску сложных систем вооружения, где рост затрат стал превышать установленную цену, что для самих предприятий делает невыгодным исполнение контрактов с Пентагоном. Однако, по мнению экспертов, Минобороны США постарается максимально удовлетворить потребности предприятий отечественного ВПК, заложив в новый бюджет на 2023 финансовый год инфляционный показатель на уровне реального, что должно компенсировать рост затрат. Во сколько это обойдется налогоплательщику, пока нет никакой ясности.

Как инфляция отражается на боеспособности армии США
Global Look Press / Nicolas Armer/dpa

В военном ведомстве США также отмечают рост стоимости топлива, запасных частей и других расходных материалов, необходимых для поддержания плановой деятельности вооруженных сил. Превышение затрат ставит минобороны в положение, в котором оно не сможет выполнить все стоящие перед войсками задачи.

Главная боль: содержание военнослужащих

Еще одной болью Пентагона является необходимость повышения денежного содержания военнослужащих, которое из-за ускорения темпов инфляции перестало быть конкурентоспособным на рынке труда. В настоящее время планируется увеличить выплат на 4,6%, что окажется самым высоким приростом с 2003 года. Зарплатам в Пентагоне уделяется большое внимание. Майк Роджерс, член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил из штата Алабама, заявил, что вопрос оплаты труда военнослужащих станет главным приоритетом в дебатах по бюджету в следующем году.

Как инфляция отражается на боеспособности армии США
Global Look Press / Ron Sachs/CNP/AdMedia

«Он будет включать обсуждение значительного увеличения компенсаций и льгот, особенно для рядового персонала», — сказал Роджерс.

Считается, что эта статья расходов обойдется бюджету очень дорого. Если на 2022 финансовый год индексация зарплат планировалась в размере 2,7%, что добавило порядка 1,4 млрд долларов США, то на 2023-й, с его 4,6%-м увеличением, рост затрат на содержание военных составит 2,5 млрд долларов. Для этого придется пойти на сокращение ряда других программ, в частности, в Пентагоне говорят об уменьшении расходов на обучение персонала и модернизацию вооружения и техники.

Вызовы времени

И это в тот момент, когда Вашингтон столкнулся с целым рядом внешних вызовов и угроз, реагировать на которые нужно «здесь и сейчас»: рост военного могущества Китая, болезненные российские предложения о гарантиях безопасности, бардак в НАТО, где многие страны-участницы отказываются в полном объеме вносить положенные уставом вклады в бюджет альянса.

Как инфляция отражается на боеспособности армии США
flickr.com / @The U.S. Army

Имея самый большой в мире военный бюджет, США тем не менее сталкиваются с трудностями, во многом обусловленными привычным ранее расточительством, когда главные внешнеполитические соперники, Россия и Китай, не представляли собой реальной угрозы.

Теперь с этим приходится считаться и учитывать настоящее, а не мифическое положение дел. Но раздутый военный бюджет, который кормит неимоверную массу нужных и ненужных подрядчиков, диктующих свои цены, уже не способен оперативно реагировать и «примеряться к ситуации». Для США это будет очень болезненный процесс, в ходе которого Пентагону придется переступить через массу привычных вещей, или в противном случае «огромные обозы поглотят все то, что должно пойти на боевые структуры». И тогда случится катастрофа.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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алексей суконкин
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