Власти Ливана сообщили о скором завершении переговоров со Всемирным банком

Бейрут, 23 декабря. Министр энергетики Ливана Валид Файяд заявил, что переговоры со Всемирным банком по поводу оказания республике финансовой помощи завершатся в начале 2022 года. Об этом чиновник сообщил 22 декабря в своем аккаунте в Twitter.

Lebanon's energy minister said Wednesday that talks on securing funding from the World Bank are progressing and will wrap up in the first months of 2022. https://t.co/nSyiqGHLzR — The New Arab (@The_NewArab) December 22, 2021

Диалог с международными валютными организациями руководство республики возобновило лишь недавно, через год после того, как кабинет министров подал в отставку из-за взрыва в порту Бейрута. Как сообщил накануне глава Центробанка страны Рияд Саламе, для толчка к восстановлению экономики и пополнению сократившихся запасов организации Ливану нужно получить от 12 до 15 млрд долларов. По его словам, обязательные резервы ЦБ должны составлять 12,5 млрд долларов, однако по мере усугубления кризиса эта цифра уменьшилась почти вдвое. При этом квота республики в Международном валютном фонде составляет лишь четыре млрд. Таким образом, без помощи со стороны других государств и организаций республика восстановить экономику не в состоянии.

Причиной, по которой Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк прекратили поддержку Ливану, стал крайне высокий уровень коррупции. Организации отказались предоставлять транши финансовой помощи, пока в стране не будут проведены требуемые реформы. Однако даже сейчас, после формирования нового правительства, политическое руководство страны затягивает принятие новых законов.

В настоящее время более 80% населения живет за чертой бедности. В стране наблюдается катастрофическая нехватка медикаментов и горючего, которое используется для выработки энергии на местных электростанциях.

На этом фоне Всемирный банк опубликовал информацию о достигнутом со своими партнерами соглашении перераспределить средства в размере 37 млн долларов для поддержки ливанской системы образования. Эти деньги по просьбе Бейрута будут выплачены преподавателям государственных учебных учреждений, чтобы они смогли перенести усугубляющийся экономический кризис и продолжили выполнять свою работу. Указанная сумма будет взята из фонда помощи ливанским общинам, принимающим сирийских беженцев.

The World Bank on Thursday said it agreed with its partners to repurpose $37 million in funds to help Lebanon's public school teachers survive a crushing economic crisishttps://t.co/2i5nje1zJZ — AFP News Agency (@AFP) December 23, 2021

Как сообщается, учителя, наряду с представителями других профессий, сталкиваются с задержками и сокращением заработной платы уже более двух лет. На получаемые ими средства практически невозможно прожить, так как за год ливанский фунт потерял более 90% своей стоимости по отношению к доллару на черном рынке. Многие не могут позволить себе покупать дефицитное топливо, чтобы добраться на работу, поскольку его цена выросла за тот же период более чем в четыре раза. В ряде случаев за полный бензобак легкового автомобиля требуется отдать больше, чем некоторые педагоги получают в месяц — около 25 долларов.