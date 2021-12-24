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#БЕЗФИЛЬТРОВ с Артемом Ивашиным. Как станцевать на 80 миллионов просмотров?

Видео

Гостем нового выпуска #БЕЗФИЛЬТРОВ стал тиктокер Артем Ивашин. Ведущий Антон Беккужев встретился с восходящей звездой прямо в его альма-матер — танцевальной студии.

Артем похвастался, что является единственным в России популярным блогером, который работает в уличном стиле папинг. Танцор дал журналисту мастер-класс и показал, как эмитировать характерные вздрагивающие движения.

Тиктокер поделился лайфхаками: как стать популярным в Сети, что снимать, чтобы на тебя подписывались миллионы человек. Приоткрыл Ивашин и финансовую сторону вопроса. По его словам, успешный аккаунт и рекламные контракты позволяют ему больше нигде не работать.

Почему Артем еще не женился? Сколько он хочет детей? Почему в блогера не верили родители? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в новом выпуске передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ.

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Все новости / Видео / #БЕЗФИЛЬТРОВ с Артемом Ивашиным. Как станцевать на 80 миллионов просмотров?
беккужев тиктокеры без фильтров
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