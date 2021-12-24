Европу ждет «темное будущее» после прихода холодной зимы

Москва, 24 декабря. Западные СМИ пестрят заголовками после решения правительства ФРГ остановить три из шести оставшихся в стране атомных электростанции. При этом эксперты уверены, что Берлин выбрал не самое удачное время для своих «зеленых» амбиций.

Ситуация с газом и электричеством в Европе вызывает обеспокоенность. Например, в Германии один мегаватт-час уже стоит 430 евро. Данный показатель на 350% больше, чем годом ранее, передает РИА Новости. Аналогичная ситуация наблюдается в Австрии, Франции и Бельгии. Вместе с тем фиксируется и снижение запасов голубого топлива в хранилищах.

«На Европу вместе с зимними морозами надвигается в самом прямом смысле темное будущее, где никто не может быть уверен, зажжется ли вечером лампочка в люстре и какие цифры будут в платежках в конце месяца. Обвинять в этом европейцы могут только самих себя. Они сами выбрали политических руководителей, погруженных в собственные фантазии и игнорирующих законы физики и рынка», — считает колумнист Сергей Савчук.

Евросоюз начал быстро расходовать газ из подземных резервуаров. Профильные организации говорят о рекордном уровне выработки топлива за всю историю наблюдений. За сутки отбор сырья составил 762 млн кубометров за сутки.