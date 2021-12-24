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Ирак завершил выплату контрибуций Кувейту спустя 30 лет после вторжения

Весь мир
Ирак завершил выплату контрибуций Кувейту спустя 30 лет после вторжения
wikipedia.org  /  US Army / Public Domain

Багдад, 24 декабря. Ирак официально завершил выплату военных репараций за оккупацию Кувейта в 1990–1991 годах. Накануне Багдад перечислил Эль-Кувейту последние 44 миллиона долларов.

Общий размер контрибуции составил 52,4 миллиарда долларов. Для ее погашения иракским правительством был введен дополнительный пятипроцентный налог на продажу нефти и ее производных. В 2014–2018 годах выплаты не осуществлялись в связи с войной против террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на территории республики.

«Это немалая сумма. Ее было бы достаточно, чтобы построить электрическую сеть, которая служила бы Ираку в течение многих лет», — прокомментировал это событие советник премьер-министра по экономическим вопросам Можер Салех.

Чиновник указал на актуальную для республики проблему нехватки электричества и изношенности соответствующей инфраструктуры. Кроме того, он выразил надежду на последующее использование высвободившихся средств для проектов экономического развития.

Вторжение в Кувейт произошло в период президентства в Ираке Саддама Хусейна. Он, в свою очередь, хотел решить этим поступком целый ряд проблем.

Прежде всего, в 1980–1988 годах имела место Ирано-иракская война, из которой Багдад вышел с большими потерями, подорванной экономикой и вытекающим недовольством населения.

Восстановление хозяйства сильно тормозилось по причине избыточной добычи нефти странами ОПЕК, куда входит Кувейт, из-за чего стоимость барреля на мировом рынке составляла всего 7 долларов США. Кроме того, Ирак задолжал своему соседу около 14 миллиардов долларов за оказанную помощь в ходе войны против Ирана.

Таким образом, быстрая и удачная война виделась в Багдаде как возможность сплотить общество, поднять авторитет власти, списать часть долгов и обеспечить подорожание углеводородов, что крайне важно для такой нефтезависимой экономики, как иракская.

Для создания повода ко вторжению Хусейн обвинил Кувейт в незаконной добыче ресурсов в приграничном месторождении Румайла, потребовав от Эль-Кувейта отмены финансовых обязательств и дополнительной выплаты 2,5 миллиарда долларов. Монархия, разумеется, отвергла эти претензии.

Захват государства произошел всего за два дня — со 2 по 4 августа 1990 года, и 8 августа местные офицеры-коллаборационисты выдвинули прошение о включении Кувейта в состав Ирака. В результате республика дополнилась 19-й провинцией.

В январе 1991 года началась Война в Персидском заливе, в ходе которой международный контингент с санкции СБ ООН провел операцию по освобождению кувейтской территории. При отступлении иракские войска уничтожали нефтепромыслы и объекты инфраструктуры, что позже было учтено при формировании размера военных контрибуций.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ирак война кувейт компенсация
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