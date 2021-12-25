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Как бороться с рейдерскими захватами многоквартирных домов: инструкция юриста

Общество
Как бороться с рейдерскими захватами многоквартирных домов: инструкция юриста
Невские Новости  /  Евгения Сычева

Рейдерские захваты домов недобросовестными управляющими компаниями в наши дни не редкость. Как правило, жильцы дома узнают о смене управляющей компании уже по факту и отказаться от услуг новых «хозяев» дома оказывается непросто. В результате деньги с платежек на содержание дома идут в карман недобросовестной УК, а жильцы остаются один на один и с нечищеными дорожками у дома, и с отсутствием ремонта коммуникаций, и с ветшающим подъездом. Как бороться с рейдерами и можно ли их вообще победить, в беседе с ФАН рассказал адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

По словам адвоката, подобные захваты мошенниками многоквартирных домов в последнее время стали обыденным явлением. Причем внешне изображается абсолютно законная процедура голосования жильцов. Но эта процедура, как правило, проводится скрытно, и жильцы узнают о смене управляющей компании, когда уже поздно. Однако способы найти управу на новую УК есть.

«Одним из способов противодействия подобной схеме является судебный спор. Суд — это дело долгое, но оно того стоит, если жители хотят защитить свои законные интересы. В первую очередь, чтобы признать незаконным общее собрание собственников жилья по смене УК, готовится коллективный иск. Ответчиком по такому исковому заявлению будет являться инициатор собраний. Также истцом может быть старая УК, которая не согласна с принятым решением. В судебном процессе ответчик должен предоставить доказательства, а именно — бюллетени голосований. Также для дачи свидетельских показаний привлекаются жильцы многоквартирного дома», — объяснил Нефедовский.

Как бороться с рейдерскими захватами многоквартирных домов: инструкция юриста
фото из личного архива Геннадия Нефедовского /

Если новая «управляйка» все же предоставила бюллетени для голосования, но жильцы отказываются признавать их подлинными, то запрашивается почерковедческая экспертиза. Она помогает установить факт подделки подписей.

«Также параллельно с судом необходимо подать соответствующие заявления в МВД о подделке подписей и добиваться возбуждения уголовного дела, поскольку в соответствии с жилищным законодательством (статья 46 ЖК РФ) протокол общего собрания собственников является официальным документом и его подделка влечет уголовное наказание», — подчеркнул адвокат.

Помимо суда и МВД заявления необходимо направить в органы государственного жилищного надзора, предупредил Нефедовский. Только такая совокупность действий на практике приводит к положительному результату и останавливает рейдерский захват, заключил он.

Ранее генеральный директор ООО «МСУ 18» Михаил Калиновский объяснил, куда бежать и что делать, если шум, пыль и вибрации из-за расположенной рядом транспортной развязки лишают комфортной жизни жителей многоквартирных домов. По словам специалиста, большую часть проблем можно устранить без потерь для собственного кошелька.

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