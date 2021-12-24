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Больше половины россиян готовят оливье с вареной колбасой

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 10:56
Общество
Больше половины россиян готовят оливье с вареной колбасой
pxhere.com

Москва, 24 декабря. Большинство россиян предпочитают готовить оливье с вареной колбасой, говорится в исследовании, проведенном сервисами AliExpress Россия и ResearchMe.

Согласно опросу, колбасу в главный новогодний салат добавляют 60% респондентов, на втором месте по популярности оказался оливье с курицей — за него проголосовали 19%. Еще 10% отдали предпочтение блюду с говядиной, а 1% — вегетарианскому варианту.

Аналитики также выяснили и необычные предпочтения граждан. Так, некоторые россияне готовят оливье с крабовым мясом и креветками. А другие любители экспериментов добавляют в салат оливки и каперсы, передает «Газета.Ru».

Замена вареной колбасы на мясо может сделать оливье намного полезнее, считают эксперты. Диетолог Маргарита Макуха отметила, что салат лучше всего подавать с говядиной, так как она содержит много белка.

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исследование колбаса оливье
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