Больше половины россиян готовят оливье с вареной колбасой

Москва, 24 декабря. Большинство россиян предпочитают готовить оливье с вареной колбасой, говорится в исследовании, проведенном сервисами AliExpress Россия и ResearchMe.

Согласно опросу, колбасу в главный новогодний салат добавляют 60% респондентов, на втором месте по популярности оказался оливье с курицей — за него проголосовали 19%. Еще 10% отдали предпочтение блюду с говядиной, а 1% — вегетарианскому варианту.

Аналитики также выяснили и необычные предпочтения граждан. Так, некоторые россияне готовят оливье с крабовым мясом и креветками. А другие любители экспериментов добавляют в салат оливки и каперсы, передает «Газета.Ru».

Замена вареной колбасы на мясо может сделать оливье намного полезнее, считают эксперты. Диетолог Маргарита Макуха отметила, что салат лучше всего подавать с говядиной, так как она содержит много белка.