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Инспекторы ГИБДД спасли потерявшегося в лесу мужчину на юге Сахалина

Общество
Инспекторы ГИБДД спасли потерявшегося в лесу мужчину на юге Сахалина
пресс-служба администрации Краснодара

Южно-Сахалинск, 24 декабря. Госавтоинспекторы несколько часов ходили по сугробам в лесу, разыскивая потерявшегося южносахалинца. В итоге они нашли мужчину и оказали ему помощь.

Инцидент произошел недалеко от карьера «Троицкий» в Анивском районе. Местный житель самостоятельно обратился в экстренные службы и сообщил, что днем пошел в лес и заблудился. По его словам, он сильно обморозил ноги, а заряд батареи на смартфоне скоро сядет.

Спасатели передали информацию стражам порядка. На вызов оперативно выехали инспекторы ГИБДД. Они прибыли на указанное место и пошли по следам на снегу, выкрикивая имя мужчины. Вскоре инспекторы нашли местного жителя и донесли его на руках до автомобиля скорой помощи. Теперь жизни южносахалинца ничего не угрожает.

Не так давно госавтоинспекторы спасли клетки с курицами из горящего частного дома в Чехове, сообщало издание РИАМО. Инцидент произошел в деревне Волосово Московской области.

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ГИБДД южно-сахалинск хорошие новости россии спасение человека
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