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RT подготовил нетрадиционную инструкцию для встречи Рождества

Общество
RT подготовил нетрадиционную инструкцию для встречи Рождества
wikipedia.org  /  Jürg Vollmer / Maiakinfo / CC BY-SA 3.0

Москва, 24 декабря. Телеканал RT представил видео-инструкцию, в которой подробно рассказал о прогрессивном праздновании Рождества в современных реалиях.

В инструкции, которую подготовил телеканал, можно узнать, почему канселлинг Санта-Клауса — это правильно. Кроме того, RT рассказал, какие нестереотипные подарки нужно дарить детям, чтобы подготовить их к дальнейшей жизни в XXI веке.

«Также дадим снеговику определиться со своим гендером, расскажем об оскорбленном оленьем комьюнити и о других "прогрессивных" западных трендах», — сообщает RT в описании к инструкции.

Зрителям предложили изучить такую «толерантную методичку» и решить, как они хотят отмечать Рождество. Об этом говорится в описании под видеороликом.

Рождество по Григорианскому календарю отмечается в ночь на 25 декабря. Перед праздником в интернете распространился видеоролик, на котором видно, как эльфы помогают Санта-Клаусу собрать все рождественские подарки.

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