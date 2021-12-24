Эксперты оценили изменение тарифов на услуги ЖКХ в 2022 году

Москва, 24 декабря. Шеф-аналитик компании TeleTrade Петр Пушкарев и ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко прокомментировали нововведения в регулировании тарифов с 1 января 2022 года.

По мнению Пушкарева, Правительство РФ вполне обоснованно разрешило регионам самим определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления. С начала 2022 года будет устанавливаться минимальный объем услуг, который можно получить по льготному тарифу, более жестко будут контролироваться злоупотребления потребителей. При этом из-за перехода на новую схему учета россияне пострадать не должны. Как считает Пушкарев, «выбранный властями метод отрегулировать тарифы стоит только поддержать», так как «новый порядок реально вводится, чтобы предотвратить более раннее повышение платы за электричество, которое иначе пришлось бы сделать одинаковым для всех граждан», включая тех, кто достаточно рачительно использует электроэнергию в квартирах и частных домах, сообщает Life.ru.

Пушкарев отметил, что с 1 июля 2022 года общие тарифы на киловатт-час для жителей власти планируют, как и обычно в последние годы, повысить на величину от 4% до 7%. При этом в случае использования двухтарифных или многотарифных форм учета, «то есть с плавающей ценой за свет в зависимости от времени суток, сэкономить можно в два с половиной раза. Правда, если основной расход электричества идет в ночное время — с 23:00 до 7:00. Этот режим тоже действует в большинстве регионов и остается в силе».

По данным Иващенко, на 2022 год вводятся средние по субъектам России индексы изменения размера вносимой потребителями платы за ЖКУ и устанавливаются дифференцированные индексы на первое и второе полугодия. Так, с 1 января по 30 июня 2022 года в Москве минимальный уровень тарифа составит 5,91 руб./кВт·ч (с НДС), максимальный — 5,92, а с 1 июля до 31 декабря — 6,15–6,28 руб./кВт·ч. В Московской области минимальный уровень тарифа составляет 5,90 руб./кВт·ч, а максимальный — 5,93, во втором полугодии он составит 6,15–6,23 руб./кВт·ч. Самый высокий тариф планируется установить в Чукотском автономном округе, где с 1 января по 30 июня минимальный показатель будет 8,81 руб./кВт·ч, а максимальный — 8,82 руб./кВт·ч. А вот с 1 июля тариф увеличится до 8,82–9,27 руб./кВт·ч.

Ранее ФАН сообщал о планах властей Санкт-Петербурга ограничить индекс предельного роста тарифов на ЖКУ в 2022 году показателем в 6,3 %. Это станет самым высоким повышением коммунальных тарифов в городе за последние пять лет, что чревато всплеском общественного недовольства.