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Московский ЦСКА оштрафован за нарушение правил безопасности во время матча РПЛ с «Зенитом»

Спорт
Московский ЦСКА оштрафован за нарушение правил безопасности во время матча РПЛ с «Зенитом»
youtube.com  /  PFC CSKA Moscow

Москва, 24 декабря. Столичный футбольный клуб ЦСКА оштрафован за нарушение правил обеспечения безопасности на стадионе во время игры 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

Савеловский суд российской столицы оштрафовал на 100 тысяч рублей московский ЦСКА. «Армейский» клуб признали виновным в нарушении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий.

Во время матча 16-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом», который проходил на стадионе «ВЭБ Арена», выключились камеры видеонаблюдения на трибунах. После игры несколько сотен болельщиков ЦСКА были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. На фанатов московского клуба составили более 50 протоколов. Массовые задержания спровоцировали акцию протестов болельщиков на всех играх следующего тура.

Ранее пресс-служба РПЛ опубликовала расписание 19-го, 20-го и 21-го туров РПЛ. Соперником ЦСКА по первому официальному матчу в 2021 году станет московский «Спартак».

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футбол цска штраф рпл
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