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Египет оказался самым популярным местом отдыха у россиян на Новый год

Общество
Египет оказался самым популярным местом отдыха у россиян на Новый год
pixabay.com

Москва, 24 декабря. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что большинство отечественных путешественников выбрали Египет для отдыха на новогодние праздники.

Количество стран, которые открыты для туристов, заметно выросло в этом году. Однако в некоторых из них по прилету требуется соблюдение карантина.

В список самых популярных стран у российских путешественников попали Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба и Мексика. По этим направлениям без ограничений летают чартерные туристические рейсы, добавил эксперт в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Среди поездок по России в новогодние праздники по популярности лидирует Крым, Краснодарский край и Москва. Отдыхающие часто выбирают горнолыжные и культурно-познавательные туры.

Египет ожидает показателей 2015 года по потоку туристов из России. Правительство республики надеется, что поток путешественников превысит 3 млн человек.

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